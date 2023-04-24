Українці зможуть розпочати накопичувальну пенсію щонайменше через рік, бо потрібен час для створення інфраструктури для збору і адміністрування платежів. Про це сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.
"Накопичувальна пенсія потрібна. У нас збільшується кількість пенсіонерів, і вже відчутно, що люди хотіли б мати свої рахунки і самі більш оперувати вкладами, які вони вносять", - сказала вона.
Міністр зазначила, що спочатку потрібно зробити відповідну інфраструктуру для такої реформи.
"Для того, щоб повноцінно запустити накопичувальну пенсію, нам потрібно створити державний накопичувальний банк, бо бачимо, що люди в більшості довіряють державним банкам. Хоча в подальшому зайдуть і приватні структури, і недержавні пенсійні банки. У людей буде вибір, куди вкладати і як інвестувати свої кошти", - пояснила вона.
При цьому, за її словами, потрібно побудувати і цифрові системи збору, і адміністрування, щоб це було дешевше і швидше для кожної людини. "Для цього потрібен час, як мінімум рік, щоб повноцінно це запустити", - повідомила міністр.
Отже, за словами Жолнович, ухвалення закону про накопичувальну пенсію і його старт не означає, що зразу почнуть збирати кошти. Спочатку потрібно зробити підготовчі дії.
Згідно із законом, середній внесок, який би зберігав видатки і кошти в їх еквіваленті – щонайменше 7-10% їх сплати. Але поки обов’язковий внесок від роботодавця має становити 3%, решту має вкладати сам працівник.
Накопичувальна пенсія в Україні - що відомо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав впровадження обов’язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів роботи уряду на 2023 рік. За його даними, це дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Згідно з пояснювальною запискою до документа, пенсійна реформа має запрацювати з 1 січня 2024 року та дозволить додатково відкладати на старість українцям за рахунок ЄСВ.