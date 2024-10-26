Якщо законопроєкт буде ухвалено, українці щорічно повинні будуть вносити обов'язковий накопичувальний внесок.

Законопроєкт "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" пропонує зменшити ставку ЄСВ (Єдиного соціального внеску) з 22% до 17 відсотків у перший рік запровадження такої системи, до 16% на другий рік і до 15 відсотків з третього року, заявляє Федерація професійних спілок України.

Міністерство соціальної політики України в проєкті закону пропонує запровадження обов'язкових платежів до державних або недержавних пенсійних фондів, але з боку не тільки працівників, а й - роботодавців.

Обов'язковий накопичувальний внесок становитиме 1 відсоток від бази нарахування в перший рік. У другий рік внесок має становити 2 відсотки, на третій рік і надалі - 3 відсотки. Крім того, повідомляється, що у працівників буде можливість внести "додатковий накопичувальний внесок", зберігши пропорції, що ж стосується самозайнятих осіб.

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Роботодавці, своєю чергою, вносять такий самий відсоток обов'язкового накопичувального внеску за працівника. Однак, якщо працівник на четвертий рік сплачує додатковий внесок, роботодавець виділяє частину ЄСВ на накопичувальний внесок.

У документі також зазначено, що накопичувальний внесок і додатковий внесок працівника не є ЄСВ, тож українцям нагадують, що несплата або несвоєчасна сплата Єдиного соціального внеску карається штрафом у розмірі 20 відсотків від суми, яку не встигли вчасно сплатити.

Інші новини про пенсії в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що пенсії в Україні можуть збільшити на 10-12% наступного року.

"Пенсійний фонд публікує статистику по середній зарплаті, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10-12%", - заявив експерт.

Крім того, стало відомо, як прокурори отримують гігантські пенсії по інвалідності.

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