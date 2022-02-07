Останній тиждень січня став найбільшим за відтоком біткоїна з торгових майданчиків за останні пів року.

З початку 2022 року головна криптовалюта світу кілька разів переступала червону зону. Аналітики то пророкували "здування бульбашки", то знаходили "хрести смерті", але всупереч прогнозам біткоїн почав активно дорожчати, а за нею додали й інші.

Зараз біткоїн перебуває у стадії формуванні "підлоги". Після того, як цей рівень буде сформовано, курс монети націлиться на рух до "стелі", яким виступає позначка $100 тис., вважає головний стратег агентства Bloomberg Майк МакГлоун.

Аналітик вже не вперше підтверджує свій оптимістичний прогноз щодо біткоїна. За його словами, розвиток NFT та стейблкоїнів (криптовалют, прив'язаних до фіатних валют) змусять людей ще більше прийняти криптовалюту у 2022 році.

Сьогодні криптовалюта торгується на 46% нижче історичного листопадового максимуму в $69 тис. Наперекір посиленню конкуренції з боку інших цифрових монет, вона все міцніше закріплюється в нашому повсякденному житті – як інвестиція, платіжний засіб та концепт.

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Раніше трейдер Бенджамін Коуен спрогнозував, що біткоїн входить в останню фазу падіння. Експерт нагадав: щоразу коли біткоїн опускається нижче лінії підтримки "бичачого" ринку проходить в середньому від трьох до шести місяців, перш ніж актив повертається до зростання.

А тим часом інші експерти радять інвесторам потихеньку позбавлятися від мемної крипти. Зазначається, що з подальшим формуванням крипторинку неминуче його природне очищення від такого роду жартівливих проєктів

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