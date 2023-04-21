При розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, буде враховуватися не 100%, а 120% обсягу покупки безготівкової валюти у населення.

Національний банк розширив можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"З 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, буде враховуватися не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022 року. Відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку", - сказано в повідомленні.

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Також Нацбанк надав можливість е-резидентам (після сплати податків в Україні) переказувати на їхні рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, отримані на рахунки в українських банках від нерезидентів (за надані послуги або роботи).

"Відповідні зміни не будуть чинити тиск на валютний ринок та міжнародні резерви України, адже в рамках таких операцій не буде відбуватися купівля іноземної валюти – переказ буде здійснюватися за рахунок іноземної валюти, отриманої е-резидентом з-за кордону", - відзначили в НБУ.

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З 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої у громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

У вересні 2022 року Нацбанк дозволив банкам продавати клієнтам весь обсяг придбаної у громадян безготівкової валюти.

Станом на 1 квітня 2023 року з початку року НБУ продав вже 6,9 млрд доларів, а купив - 61,3 млн доларів.

У квітні 2022 року Національний банк дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню в межах різниці між загальним обсягом купівлі фінустановою готівкової іноземної валюти та обсягом її продажу.

З 3 по 7 квітня Національний банк зменшив продаж валюти у порівнянні з минулим тижнем на $217,84 млн. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку $1 млн і продав $126,34 млн. Негативне сальдо інтервенцій склало $125,34 млн проти $343,18 млн минулого тижня.

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