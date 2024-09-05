Андрій Пишний зазначив, що поки що найдорожчу монету НБУ випустив 2012 року.

В Україні є кілька дуже дорогих монет, викарбуваних Національним банком. Найдорожчою є монета з нагоди Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012".

"Це була монета "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р." із золота вагою 0,5 кг. Тираж її трохи більше 100 штук. На момент випуску вона коштувала близько 350 000 грн.", - розповів глава НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю LIGA.net.

На його думку, на вторинному ринку її вартість може становити кілька мільйонів гривень.

Відео дня

У магазині НБУ зараз найдорожчі монети присвячені Босфору, Херсонесу, Острозькій біблії. Ціна кожної - 117 227 гривень при номіналі 100 гривень.

Пам'ятні монети України - останні новини

Національний банк України 25 червня ввів в обіг нову пам'ятну монету "Медичні сили Збройних Сил України". Ця монета продовжує серію "Збройні Сили України" і присвячена самовідданій праці військових медиків.

У 38-ті роковини Чорнобильської катастрофи, 26 квітня, НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний". Це вже четверта монета із серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

14 лютого, у День закоханих, Національний банк увів в обіг пам'ятну монету "Кохання".

Вас також можуть зацікавити новини: