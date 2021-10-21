Станом на перше півріччя поточного року концентрація непрацюючих кредитів у державних банках становить 54,6%.

Станом на перше півріччя 2021 року портфель непрацюючих кредитів (NPL), наданих банками державного сектора, становить 295 млрд грн.

Найбільша частка сконцентрована в оптовій і роздрібній торгівлі, у виробництві харчових продуктів, металургійному виробництві та в галузях, пов'язаних з операціями з нерухомим майном. Про це повідомило Міністерство фінансів України на своєму офіційному сайті.

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"Банки державного сектора в поточному році продовжили працювати над зменшенням обсягу непрацюючих кредитів. Так, за перше півріччя 2021 року портфель таких кредитів скоротився на 5%, або на 15 млрд грн, до 295 млрд грн, а їх частка в кредитному портфелі сектора зменшилася на 2,8 пункта до 54,6%", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що основним інструментом зниження рівня npl залишається списання проблемних активів з балансів банків.

"За січень-червень поточного року банками державного сектора за рахунок резервів було списано понад 15 млрд грн. Також були проведені реструктуризації непрацюючих кредитів на майже 9 млрд грн, з яких понад 6 млрд грн - відповідно до норм Закону України "Про фінансову реструктуризацію", - йдеться в повідомленні.

Непрацюючі кредити:

Непрацюючі кредити (nonperforming loans (NPL) – це сумнівні та безнадійні до повернення кредити. Відповідно до рекомендацій МВФ, кредити вважають недіючими, якщо сплата основної суми та відсотків по них прострочені: 1) на три місяці (90 днів) або більше; 2) менше ніж на 90 днів, проте згідно з національними нормами нагляду вважається, що обслуговування такого кредиту є "слабким" або "незадовільним".

Автор: Богдан Слуцький