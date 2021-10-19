Станом на кінець вересня гривневі кошти бізнесу зросли на 28% у річному вираженні, населення – на 15%.

Банківська система України з 1 січня 2020 року істотно знизила рівень непрацюючих кредитів (NPL) - до 35% на 1 вересня 2021 року, і найбільший ефект показали державні банки, скоротивши портфелі NPL на 108 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку з посиланням на підсумки засідання Ради фінансової стабільності.

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За даними НБУ, основним інструментом оздоровлення портфелів залишається списання раніше зарезервованих непрацюючих активів з одночасним продовженням роботи з повернення коштів. Державні банки поки не бачать нормативних перешкод з боку НБУ та уряду для ефективного врегулювання проблемних боргів. Разом з тим банки очікують більш ефективного захисту своїх прав в судах.

Також наголошується, що зараз триває зростання депозитної бази банків: станом на кінець вересня гривневі кошти бізнесу зросли на 28% в річному вираженні, населення – на 15%. Банки активно кредитують бізнес і населення: темпи зростання чистих гривневих корпоративних кредитів перевищують 40%, зростання чистих роздрібних кредитів у гривні становить близько 30% р/р, зокрема, активно розвивається іпотечне кредитування.

Непрацюючі кредити в Україні:

У 2020 році частка непрацюючих кредитів у банках (NPL) знизилася на 7,4 процентних пункти - до 41% з 48,4%.

Автор: Катерина Жирій