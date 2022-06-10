Уночі 12 червня не працюватимуть сервіси "Приват24" - як мобільний додаток, так і веб-версія.
Про це у п'ятницю, 10 червня, повідомили у прес-службі "ПриватБанку".
"Для безпечної та якісної роботи сервісів "ПриватБанк" проводить поточні регламентні роботи у "Приват24" в нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції. Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія "Приват24" будуть недоступні", - йдеться в повідомленні.
У компанії перепросили "за тимчасові незручності" та сподіваються на розуміння.
Як повідомляв УНІАН, з 25 травня "ПриватБанк" повернув послуги миттєвої розстрочки та оплати частинами. Переглянути доступний ліміт та інформацію за кредитом в додатку "Приват24" можна перейшовши у "Сервіси" - "Кредити" - "Оплата частинами/Миттєва розстрочка".
Раніше УНІАН детально писав про гарячі лінії банків: як зателефонувати у "ПриватБанк", "Ощадбанк" і monobank, якщо вам потрібна консультація або виникла проблема під час користування сервісами банківської установи.
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