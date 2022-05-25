Тепер клієнти банку знову можуть купувати в кредит.

З 25 травня "ПриватБанк" повертає послуги миттєвої розстрочки та оплати частинами.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці банку.

"Оплата частинами та Миттєва розстрочка повертаються. Тепер ви знову можете робити покупки в кредит. ... Переглядайте доступний ліміт та інформацію за кредитом в додатку Приват24: Сервіси - Кредити - Оплата частинами/Миттєва розстрочка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2022 року впровадив кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за договорами розстрочки "Оплата частинами", кеш кредитами та програмами "Житло у кредит" та "Авто в розстрочку".

За пільговими умовами договору без обов'язкового мінімального платежу до 1 червня 2022 року платежі, які не буде внесено за графіком, банк не виноситиме на прострочення та не нараховуватиме пені.

На період кредитних канікул клієнти можуть погашати щомісячні платежі, як і раніше. Якщо такої можливості немає, всі проценти, нараховані до 1 червня 2022 року, можна буде сплатити одним платежем або розподілити між щомісячними платежами, що лишилися до закінчення строку кредиту.

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