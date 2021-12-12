Експерти прогнозують, що НБУ буде активно викуповувати надлишкову пропозицію валюти та стримувати її зміцнення.

В останніх числах грудня курс долара в Україні може змінитися до 27,5 грн/$.

Такий прогноз озвучив аналітик Roboforex Андрій Гойлов, повідомляє "Обозреватель".

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"Вважаю, що наступного тижня долар щодо гривні зміцниться до рівня 27,25", – зазначив Гойлов. Євро на його думку зросте до позначки 30,95.

Аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак заявив, що після стрімкого зростання котирувань зазвичай відбувається корекція, тому очікується короткочасне зміцнення гривні до 27 грн/$.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що долар найближчим часом може перебувати на рівні 27,5 грн/$.

"НБУ буде активно викуповувати надлишкову пропозицію валюти та стримувати її зміцнення, тому навряд чи ринок провалиться істотно або надовго нижче цього рівня", - прогнозує експерт.

Курс на 13 грудня:

Національний банк України на понеділок, 13 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,02 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Олена Коваленко