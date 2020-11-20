Найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Київській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-жовтні 2020 року зріс на 7,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року (у порівнянних цінах).

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у таких областях: у Київській - на 17,2%; Запорізькій - на 14,9% і в Чернігівській - на 13,5%.

Скоротився оборот тільки в Закарпатській області (на 5,4%) і Чернівецькій (на 0,2%).

За інформацією Держстату, обіг роздрібної торгівлі в жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року зріс на 15,2%.

У порівнянні з вереснем цього року оборот зріс на 4,3%

Як змінювався оборот роздрібної торгівлі

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-вересні 2020 року зріс на 6,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Обіг роздрібної торгівлі в Україні у січні-серпні 2020 року зріс на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні за підсумками 2019 року зріс на 10,5%.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кав'ярень і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендації уряду пом'якшити карантинні обмеження, введені у вихідні дні.

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Автор: Богдан Слуцький