Раніше повідомлялось, що глобальні фондові ринки втратили близько 6,4 трлн доларів.

Азійські фондові ринки зросли в середу: однією з причин цього стало те, що Банк Японії вирішив не підвищувати ставки на тлі ринкової волатильності. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, індекс Nikkei зріс на 1,2% після 10-відсоткового "‎ралі"‎ у вівторок: це свідчить про те, що інвестори знайшли свою опору після нещодавнього обвалу. Нагадаємо, у понеділок індекс впав на 13%, що назвали найбільшим обвалом з 1987 року.

Напередодні економічні настрої в Азії були дуже хиткі, але ситуація стабілізувалась, коли заступник голови центрального банку Японії Шінічі Учіда сказав у своїй промові перед бізнес-лідерами, що центробанк не підвищуватиме процентні ставки.

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При цьому долар зріс на 1,8%, до 146,84 відносно ієни, хоча американська валюта все ще залишається значно більш слабкою, якщо порівнювати з липневим піком у 161,96.

Експерти уважно стежать за японською валютою, оскільки швидке зростання останньої вважають однією з причин нестабільності на світових ринках.

Зазначимо, що відновлення відбувається і на західних фондових ринках. Так, європейський індекс Stoxx 600 зріс на 0,8% на початку торгів, а ф’ючерси на Nasdaq зросли на 0,9%.

Обвал фондових ринків – головні новини

Десятки великих світових компаній втратили сотні мільярдів доларів унаслідок падіння світових фондових ринків, яке сталося 5 серпня. Серед головних причин цього спеціалісти називали зростання побоювань щодо ймовірної рецесії в США.

Експерт попередив, що обвал фондових ринків позначиться на всій світовій економіці, частиною якої є і наша країна. Втім, Україна отримає не настільки сильний негативний ефект, як деякі інші гравці.

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