Попередній аукціон зірвано. Переможець, який запропонував 220 млн грн, не сплатив лот.

Фонд державного майна України вдруге виставив на аукціон контрольний пакет акцій заводу "Оріон" в Одесі.

Про це повідомив керівник регіонального відділення Фонду держмайна по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

"Контрольний пакет акцій ПАТ "Машинобудівне об'єднання "Оріон" знову на аукціоні. Дата нового аукціону - 23 грудня. Стартова ціна - 6,8 млн грн, гарантійний внесок — 1,3 млн грн. Попередній аукціон зірваний. Переможець, який запропонував 220 млн грн, не сплатив лот, тому втратив гарантійний внесок (майже 1,5 млн грн) і право брати участь у торгах за цей об'єкт", - зазначив він.

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За його словами, на попередніх торгах змагалися дев'ять учасників, ціна зросла з 7,4 до 220 млн грн. Інші учасники пропонували 50-60 млн грн.

Зазначається, що об'єкт приватизації – контрольний пакет акцій заводу — це не майновий комплекс, а право керувати підприємством.

Славський додав, що завод вже майже 20 років нічого не виробляє, а профільна діяльність товариства — здача приміщень в оренду. При цьому збиток за 2021 рік склав 10 млн грн.

"Це руїни колишнього заводу. Що б не зробив новий власник - житловий комплекс, виробництво або що-небудь інше – це поліпшить життя мікрорайону. Стартова ціна дорівнює балансовій вартості майна. Цього разу ціна менша, ніж під час попереднього аукціону, тому що товариство надало звіти за III квартал, де показало амортизацію будівель. Однак аукціон визначить справжню ринкову ціну", - заявив Славський.

ПАТ "машинобудівне виробниче об'єднання"Оріон":

Підприємство "Оріон" випускало компресори для холодильників і транспортні кондиціонери, зокрема для військової техніки.

Держава володіє 2 млн 883 тис.281 акцією ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", що становить контрольний пакет – 50% статутного капіталу + 1 акція. До складу товариства входять 52 об'єкти нерухомості.

2 жовтня в Одесі відбувся перший з 24 лютого аукціон з приватизації, на який виставили контрольний пакет акцій підприємства "Оріон".

Об'єкт приватизації - контрольний пакет акцій ПАТ "Машинобудівне об'єднання "Оріон". На торгах змагалися 9 учасників, ціна зросла майже в 30 разів — з 7,4 млн до 220 млн грн.

Приватизація під час війни:

28 липня Верховна Рада ухвалила закон про спрощення приватизації та сприяння релокації бізнесу. Згодом стало відомо, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

В.о. Голови Фонду держмайна Ольга Батова заявляла, що приватизація почнеться з хлібокомбінатів і спиртзаводів. За словами Батової, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.

Перша віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що після відновлення приватизації очікується продаж 150 об'єктів і близько 1-2 млрд гривень надходжень до держбюджету.

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