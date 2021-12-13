У списку продуктів: оселедець, морква, буряк, картопля, цибуля, яйця та майонез.

Цього року в Україні подорожчали майже всі продукти. Серед рекордсменів – олія, цукор і яйця. У середньому платити доводиться на 30% більше, ніж рік тому. Як стверджують експерти - це ще не межа.

Економісти кажуть, що напередодні Нового року продукти стануть ще дорожчими. Кореспондент "Сніданку з 1+1" вирушив на один зі столичних базарів і перевірив на скільки зросла вартість найпопулярнішого новорічного салату "Оселедець під шубою".

У списку продуктів: оселедець, морква, буряк, картопля, цибуля, яйця та майонез.

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На ринку у Киві оселедець можна придбати за 85 грн / кг.

"Одна рибина "затягнула" на 35 грн", - розказує журналіст. - "За моркву, буряк, картоплю і цибулю заплатили 46 грн".

Далі - яйця. Їхня ціна за десяток коливається від 39 до 43 грн. На один салат беремо 3 яйця середньої вартості - ще плюс 12 грн.

Останній у списку - майонез. За нього віддали 24 грн 30 коп.

В результаті на тарілку салату журналіст витратив 117 грн 30 коп. Чи здорожчав "Оселедець під шубою" з минулого року - запитали в експертів.

Економіст Олег Пендзин каже, що цьогорічне здорожчання продуктів - рекордне: цінники піднялися практично на все.

"Цибуля 70%, буряк 60%, морква 30%, картопля в ціні не виросла. А в середньому овочева група за рік виросла в ціні на 30%", - говорить експерт.

На третину здорожчали яйця, майже у половину виросла ціна на майонез. Найменше, за даними експертів, додав у ціні оселедець - його вартість піднялася на 10%.

""Оселедець під шубою" приблизно виріс на 25-27% від тої ціни, що була минулого року", - говорить Пендзин.

Він стверджує, що така ситуація не тільки в Україні: продукти дорожчають в усьому світі. За рік середній цінник підскочив на 32%.

Нагадаємо, раніше УНІАН розказав, скільки цього року коштуватиме традиційний для українців новорічний салат олів'є.

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Автор: Вікторія Гордієнко