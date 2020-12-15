Нацбанк випустив пам'ятну монету "Україна - Білорусь" (фото)

Монета присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, поширеної з кінця XVI століття на всій етнічній території українців та білорусів.

Національний банк України з вівторка, 15 грудня вводить в обіг нову срібну пам'ятну монету "Україна - Білорусь. Духовна спадщина-Ірмологіон". Читайте такожВ Україні вводять в обіг нову монету (фото) Про це повідомляє прес-служба Нацбанку. Пам'ятна монета входить до серії "Духовні скарби України". Вона присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, поширеної з кінця XVI століття на всій етнічній території українців і білорусів, зокрема, нотним збірникам різних жанрів літургійного співу - Ірмологіон. На аверсі монети нанесено малий герб України, дата карбування, номінал та сторінка Супральського Ірмологіону. На реверсі зображено стилізований фрагмент сторінки Ірмологіону та ікони "Воздвиження Чесного Хреста з родиною Яна Собеського", а також написи "збірка церковних співів" та Ірмологіон. Діаметр пам'ятної монети становить 50 міліметрів, тираж - дві з половиною тисячі. Що цьому передувало У жовтні Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету України "передова", номіналом 5 гривень.

Монету присвятили медикам і військовим, а в їх героїчних образах - і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм. Під час пандемії, в умовах боротьби за територіальну цілісність країни у кожного своя передова і своя Лінія фронту, і тільки докладаючи спільних зусиль, можна перемогти. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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