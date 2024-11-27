Частка людей, які зможуть вийти на пенсію в 60 років, буде скорочуватися, каже Ткаченко.

В Україні і надалі будуть підвищувати кількість необхідного стажу для виходу на пенсію. Таким прогнозом поділилася старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Київ24". За словами фахівчині, у майбутньому українцям, які досягли 60 років, буде все складніше вийти на пенсію.

"Критерій страхового стажу насправді ще далі буде підвищуватися. Тобто людям, які досягнуть 60 років в 2025, 2026 і 2027 роках, буде ще важче виконати правила, тому що критерій стажу буде зростати в нас до 35 років", – пояснила Ткаченко.

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Вона додала, що через війну ситуація зараз "виглядає дуже непевною по всіх показниках". Ці майже три роки повномасштабної війни "завадили багатьом людям вести нормальний спосіб життя і трудову активність".

"Тому очевидно, що частка людей, які зможуть вийти [на пенсію] в 60 років, буде скорочуватися. На сьогоднішній день загалом ми бачимо ситуацію, що кількість пенсіонерів скорочується, і там є низка різних факторів. Насправді дійсно умови стають все більш жорсткими", – констатувала Лідія Ткаченко.

Вихід на пенсію в Україні

У 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 років був необхідний страховий стаж не менше 31 року. У 63 можна було вийти на пенсію за наявності від 21 до 31 року, а в 65 – якщо страховий стаж становив від 15 до 21 року.

Водночас у 2025 року вимоги зростуть. Для виходу на пенсію в 60 років людина потребуватиме мінімум 32 роки стажу, у 63 роки – від 22 до 32 років стажу, а в 65 років – мінімум 22 роки стажу.

Що пізніше пенсіонер виходить на заслужений відпочинок, то вищим є розмір грошового забезпечення.

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