У першу чергу компанія планує зосередиться на стейблкоінах.

У 2021 році Mastercard планує розпочати роботу з кількома криптовалютами у своїй міжнародній платіжній системі.

Про це в публікації на сайті компанії розповів виконавчий віце-президент Mastercard з цифрових активів, блокчейн-технологій і партнерства Радж Дамодаран.

«Наша філософія щодо криптовалют проста: мова йде про вибір. Mastercard тут не заради того, щоб рекомендувати вам почати користуватися криптовалютами. Ми тут, щоб дозволити покупцям, підприємцям та компаніям переказувати кошти — традиційні чи криптовалютні — як їм завгодно. Це має бути ваш вибір, це ваші гроші», — йдеться в публікації.

Читайте такожЗапуск PayPal і Netflix: Мінцифри веде переговори про вихід компаній на український ринокОднак компанія не має наміру працювати з усіма криптовалютами, чимало з яких поки не відповідають її вимогам. У першу чергу Mastercard зосередиться на стейблкоінах — криптовалютах, забезпечених запасами звичайних валют чи фізичних товарів. Такі цифрові гроші люди мають використовувати для повсякденних транзакцій, але не для інвестицій.

Зазначається, що Mastercard уже активно співпрацює з деякими великими фінансовими регуляторами світу, допомагаючи розробляти цифрові валюти центральних банків. Проте досі компанія не працювала безпосередньо з криптовалютами у власній мережі.

Популярні криптовалюти: що нового

У вівторок, 9 лютого, курс найпопулярнішої криптовалюти — біткойни — оновив історичний максимум, перевищивши 48 тис. дол.

8 лютого Dogecoin, криптовалюта із зображенням собаки сіба-іну, досягла рекордної позначки після того, як мільярдер Ілон Маск, репер Снуп Догг та басист Kiss Джин Сіммонс написали про це у Twitter.

У Німеччині прокуратура вилучила біткойнів на 50 мільйонів євро, однак виявилося, що правоохоронці не можуть відкрити гаманець.

Київське «Динамо» анонсувало випуск криптовалюти для вболівальників. Цьому посприяє блокчейн-компанія Moonwalk, з якою кияни вже погодили співпрацю.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова