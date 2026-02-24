Президентка Європарламенту підписала кредит на €90 мільярдів для України

Один з необхідних законопроєктів блокується Угорщиною.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про підписання кредиту у 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

"Щойно підписала кредит на підтримку України у розмір у €90 мільярдів від імені Європарламенту", – написала вона у соцмережі Х.

За її словами, виділені кошти допоможуть Україні підтримати роботу основних державних служб, зберегти міцну оборону України та "захистити спільну безпеку і свободу і закріпити майбутнє України в Європі".

Як повідомляє "Європейська правда", Рада ЄС із загальних питань сьогодні ухвалила два документи, які роблять можливим продовження технічної роботи з надання Україні кредиту, проте ще один необхідний для надання коштів законопроєкт залишається заблокованим Угорщиною.

При цьому європейський комісар Валдіс Домбровскіс напередодні повідомив, що Єврокомісія продовжить роботу щодо надання Україні першого траншу з кредиту в 90 млрд євро у квітні 2026 року, незважаючи на блокування процесу Угорщиною.

Кредит ЄС у 90 млрд євро для України

У грудні 2025 року Євросоюз ухвалив рішення щодо надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Україна буде зобов’язана повернути ці кошти лише після того, як Росія виплатить репарації. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими.

Європейський Союз планував надати перший транш з кредиту на 90 мільярдів євро вже у квітні.

При цьому Угорщина блокує кредит у розмірі 90 млрд євро через суперечку з Україною щодо нафтопроводу "Дружба", що з'єднує Росію з Центральною Європою. Україна зазначає, що нафтопровід не працює через російський удар. В Угорщині заперечують провину РФ, звинувачуючи Київ у свідомій відмові експлуатувати магістраль.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже запропонувала Угорщині погодити реалістичні рішення з метою урегулювання ситуації довкола нафтопроводу "Дружба". Проте, за його словами, Будапешт не відповів, "вибравши натомість публічні ультиматуми та шантаж".

