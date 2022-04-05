Міністр також зазначив, що російських державних коштів вистачить на відновлення України.

Україна теоретично може отримати перші виплати за репараціями Росії наприкінці літа.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Forbes.

"Теоретично перші виплати ми можемо отримати до кінця літа. Але ситуація може змінитися, доки жодна країна не заявляла про терміни публічно", - сказав він.

За його словами, в ідеалі заморожені на російських рахунках кошти буде переведено на окремі рахунки в Україні, але розглядають також варіант передання через "Червоний хрест", UniSafe або інші міжнародні організації.

"Важливо, щоб гроші було використано з максимальною ефективністю. Ми хочемо, щоб якнайменше коштів ішло на штат людей, що їх розподіляють, оренду приміщень, столи і стільці", - наголосив Малюська.

Міністр також зазначив, що російських державних коштів вистачить на відновлення України.

"Витратити $0,5 трлн доларів – це завдання щонайменше семи років. Іще немає розуміння, якими порціями Україна отримуватиме ці кошти. Для кожної країни рішення буде індивідуальним", - пояснив він.

Фізичні та юридичні особи, а також великий бізнес можуть подавати заяви про компенсацію через Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). "Такі рішення не будуть миттєвими, можуть пройти роки. Потрібно розуміти, що юридичний фронт рухається набагато повільніше за військовий... Через місяць нічого не трапляється", - попередив він.

Міністр додав, що фізичні та юридичні особи, а також великий бізнес можуть подавати заяви про компенсацію через Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

Раніше радник президента України Олег Устенко заявив, що Російська Федерація після закінчення війни буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч.

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