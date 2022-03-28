Росія отримає від України не один позов до суду щодо відшкодування матеріальних збитків.

Російська Федерація після закінчення війни буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив радник президента України Олег Устенко.

"Зрозуміло, що заарештованих коштів, які є у Росії, може не вистачити для повної нашої відбудови. Плюс будуть додаткові позови до Російської Федерації. Тут вступають в силу контрибуції і репарації, які за рішенням міжнародного суду Росією дудуть виплачуватися, але це буде відбуватися протягом тривалого періоду часу. Чому тривалого періоду часу? Бо російська економіка навряд чи вийде з цієї кризи, в якій вона знаходиться, протягом декількох десятиріч. Тут є питання, яким чином це буде відбуватися. Але якщо ви згадаєте повоєнну Німеччину, то після Другої світової війни вони також сплачували репарації і контрибуції протягом декількох десятиріч", - сказав він.

Також він додав, що Росія отримає від України не один позов до суду щодо відшкодування матеріальних збитків.

"Вони мають повністю покрити не лише ті збитки, які є з точки зору матеріальних збитків. Є додаткові збитки, і ми очікуємо мільярдні позови до Російської Федерації з боку і окремих підприємців, які будуть сформовані в один великий пул, і від нашого населення", - сказав він.

Нагадаємо, вітчизняні та закордонні експерти вже почали розробку плану відбудови України, який почнуть реалізовувати одразу після закінчення війни.

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