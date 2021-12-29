У доларовому еквіваленті держборг збільшився на 1,52 млрд дол. - до 94,15 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за листопад цього року збільшився в національній валюті на 119,9 млрд грн - до 2,56 трлн грн, а в доларовому еквіваленті на 1,52 млрд дол. - до 94,15 млрд дол.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

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"Протягом листопада 2021 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 119,9 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг збільшився на 1,52 млрд дол.",- сказано в повідомленні.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг склав 1,496 трлн грн (58,5% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 55,06 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг - 1,062 трлн грн (41,52%), або 39,09 млрд дол.

Держборг: