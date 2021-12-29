Державний і гарантований державою борг України за листопад цього року збільшився в національній валюті на 119,9 млрд грн - до 2,56 трлн грн, а в доларовому еквіваленті на 1,52 млрд дол. - до 94,15 млрд дол.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.
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"Протягом листопада 2021 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 119,9 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг збільшився на 1,52 млрд дол.",- сказано в повідомленні.
За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг склав 1,496 трлн грн (58,5% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 55,06 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг - 1,062 трлн грн (41,52%), або 39,09 млрд дол.
Держборг:
- За даними Міністерства фінансів, Україна в 2021 році повинна виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.
- Державний і гарантований державою борг України за травень цього року зменшився в національній валюті на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в доларовому еквіваленті збільшився на 0,19 млрд дол, до 91,52 млрд дол.
- Станом на Червень 2021 року Україні протягом 12 місяців потрібно було виплатити по валютному держборгу понад 10 млрд дол.
- Державний і гарантований державою борг України за серпень цього року зменшився в національній валюті на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 0,44 млрд дол. - до 92,96 млрд дол.
- Також, за даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України за жовтень цього року зменшився в національній валюті на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в доларовому еквіваленті виріс на 0,61 млрд дол. - до 92,63 млрд дол.
- Мінфін підвищив прогноз виплат за державним боргом у 2022 році порівняно з жовтневим прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.
- 1 грудня 2021 року президент України Володимир Зленський заявив про те, що Україна за підсумками 2021 року вперше з 2013-го знизить рівень прямого державного боргу нижче 50% валового внутрішнього продукту (ВВП).