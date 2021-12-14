При цьому, за словами аналітика, ціни на інші цитрусові будуть знижуватися.

В Україні до новорічних свят ціна на мандарини злетить на 30% - до 50 грн/кг.

Такий прогноз озвучила аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин, передають "Українські новини".

"Безумовним символом новорічних свят є мандарини. Досвід минулих років показує, що ціна на даний продукт може зрости до 30% в порівнянні з ціною на початку грудня через підвищений попит з боку споживачів. Тому можна очікувати, що ближче до свят ми можемо мати середню ціну на мандарини в районі 50 грн", - говорить експерт.

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При цьому, за словами аналітика, ціни на інші цитрусові будуть знижуватися.

"Зазвичай ціна на апельсини знижується на 8% і на новорічні свята можемо мати середню ціну на рівні 35 грн/кг, а на лимони – на 7% до 37 грн/кг", - прогнозує Литвин.

За її словами, зниження ціни на ці види цитрусових обумовлено перемиканням споживачів на мандарини.

Раніше, як писав УНІАН, в Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти. У відомстві стверджують, що високі ціни на харчові продукти в уряді пояснюють пандемією коронавірусу і світовими цінами.

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Автор: Вікторія Гордієнко