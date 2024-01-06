Розпочато досудове розслідування за статею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Головне управління Національної поліції у Полтавській області розпочало досудове розслідування у справі щодо закупівлі Полтавською міською радою квадрокоптерів для Збройних сил України за завищеними цінами. Про це інформує "Полтавщина".

За інформацією видання, йдеться про 170 квадрокоптерів на суму 38,8 млн грн. Дрони придбали у ТОВ "Зед-Мобайл", яке, у свою чергу, купила їх у київського ТОВ "Комел". Як повідомила керівник Податкової служби Полтавської області Алла Рябкова, націнка на деякі моделі сягала 100 тис. грн.

"Оголошена ціна на Mavic 3T — 304 тис. грн. Ціна, за яку придбав коптер "ЗЕД-Мобайл" у ТОВ "Комел" — 181-229 тис. грн. Ціна квадрокоптера Autel — 361 тис. грн. Ціна, за яку придбав "ЗЕД-Мобайл" — 300 тис. грн за одиницю", - зазначила Рябкова.

У свою чергу відповідальний за проведення тендерів у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради Максим Панасенко стверджує, що розрахунок очікуваної вартості предмету закупівель відбувся на основі скріншотів, зроблених 7 грудня 2023 року.

"Тобто, на той період ціни, які були зазначені в очікуваній вартості, були саме такими. Також хочу проінформувати, що робити аналіз минулорічного ринку у порівнянні з нинішнім, це не досить правильно. Оскільки немає державного регулювання цін, то ціни змінюються кожного дня", - сказав чиновник.

Розкрадання в ЗСУ - останні новини

Наприкінці грудня Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід керівнику одного з головних управлінь Міноборони у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2024 року. Чиновника підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлях артснарядів.

До цього стало відомо, що керівник державного заводу розкрадав гроші на закупівлі деталей для СУ-27. Разом з трьома спільниками він здійснив оборудку з закупівлею несправних модулів підсилення потужності бортових радіолокаційних систем.

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