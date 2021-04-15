Попит на українські облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) впав через стягування Росією військ до кордону з Україною, тому президент України Володимир Зеленський активізував питання отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі.
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"Дійсно, через стягування Росією військ до кордону з Україною знизився попит інвесторів на ОВДП Мінфіну. Як наслідок - скоротився обсяг державних запозичень, який в останні тижні склав 1-1,6 млрд гривень (раніше середнє залучення становило близько 10 млрд гривень). Але як тільки ситуація на кордоні стабілізується, інвестори знову почнуть купувати ОВДП", – зазначив Гетманцев.
Він додав, що глава держави поставив завдання прискорити досягнення домовленостей з МВФ щодо тих питань, які Україна ще повинна реалізувати. Продовження співпраці з МВФ дозволить зберегти фінансову стабільність в Україні в довгостроковій перспективі.
"Втім, українська економіка має запас міцності. Зокрема, через перекриття корупційних схем на митниці та в податковій вдалося перевиконати доходи бюджету навіть в умовах коронакризи. Також за завданням президента активізована робота над отриманням фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду", – підкреслив Гетманцев.
Що цьому передувало
Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 13 квітня залучило до державного бюджету 1,59 млрд грн.
Стягування російських військ до українського кордону
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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