За його словами, як тільки ситуація на кордоні стабілізується, інвестори знову почнуть купувати ОВДП.

Попит на українські облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) впав через стягування Росією військ до кордону з Україною, тому президент України Володимир Зеленський активізував питання отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі.

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"Дійсно, через стягування Росією військ до кордону з Україною знизився попит інвесторів на ОВДП Мінфіну. Як наслідок - скоротився обсяг державних запозичень, який в останні тижні склав 1-1,6 млрд гривень (раніше середнє залучення становило близько 10 млрд гривень). Але як тільки ситуація на кордоні стабілізується, інвестори знову почнуть купувати ОВДП", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що глава держави поставив завдання прискорити досягнення домовленостей з МВФ щодо тих питань, які Україна ще повинна реалізувати. Продовження співпраці з МВФ дозволить зберегти фінансову стабільність в Україні в довгостроковій перспективі.

"Втім, українська економіка має запас міцності. Зокрема, через перекриття корупційних схем на митниці та в податковій вдалося перевиконати доходи бюджету навіть в умовах коронакризи. Також за завданням президента активізована робота над отриманням фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду", – підкреслив Гетманцев.

Що цьому передувало

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 13 квітня залучило до державного бюджету 1,59 млрд грн.

Стягування російських військ до українського кордону

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Богдан Слуцький