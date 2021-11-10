Чоловіку запропонували забрати банкноти на експертизу.

В одному з відділень Приватбанку касир відмовився приймати долари у клієнта для проведення SWIFT-платежу, пояснюючи незадовільним станом купюр.

Про це йдеться у скарзі на сайті Мінфін.

Сам клієнт зауважує, що на купюрах були штампи, написи і плями, проте їхній стан був далекий до максимального, що визначений листом НБУ від 27 січня 2021 року.

"Наприклад площа надпису, цифри не перевищували 20 квадратних мм. При цьому запропонували – увага!!! – взяти банкноти на експертизу тривалістю до півроку", – поскаржився чоловік.

Читайте такожДолар пішов вгору: курс валют на середу, 10 листопадаНа прохання клієнта показати, яким нормативним документом це передбачено, касир не відповів.

Так само нічим не зарадив, пише автор, дзвінки до служби підтримки. Оператор запропонував чоловіку поповнити цими ж доларовими купюрами картинку, а вже з неї зробити платіж.

"Але жодної інформації щодо критеріїв зношеності купюр надати не змогла (оператор – УНІАН). Як результат платіж не провів, не вистачило грошей після того, як частину банкнот касир відмовився приймати, витратив годину часу, чекаючи у черзі до каси", – повідомив клієнт.

Банк пообіцяв перевірити дії співробітників.

Курс валют 10 листопада

Національний банк України на середу, 10 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,09 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,10/26,12 грн/дол., до євро - на рівні 30,19/30,22 грн/євро.

Автор: Віолетта Орлова