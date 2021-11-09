Українець тепер не може скористатися грошима, які йому виплачують офіційно.

Клієнт ПриватБанку поскаржився на блокування картки, на яку йому виплачували офіційну заробітну плату. У фінустанові ж заявили, що все зробили в рамках законах.

Про це йдеться у відгуку одного з клієнтів банку на сайті Мінфін.

За словами постраждалого чоловіка, він військовий і всі гроші, які нараховувалися в рамках зарплатного проекту на карту, надходять від військової частини. При цьому він уточнив, що кожне зарахування коштів на карту супроводжується відповідним повідомленням про призначення.

"У банку ж сказали, що потрібно підтвердити походження коштів і надати довідку про доходи за 2020-2021 роки. Але я щороку подаю декларацію, яку перевіряють відповідні органи", - поділився клієнт банку.

Читайте також"ПриватБанк" блокує діючі карти й висуває клієнтам умови: ЗМІ дізналися деталіУ свою чергу у фінустанові не бачать жодних порушень зі свого боку. У Приватбанку запевнили, що діяли в рамках закону.

"У своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України. А також – нормативно правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності", - заявили у фінустанові.

Скарги на "ПриватБанк"

Раніше клієнтка "ПриватБанку" з міста Коростень Житомирської області поскаржилася, що фінустанова розірвала з нею договір без пояснення причини.

В іншому випадку клієнт "Приватбанку" залишився незадоволений банком після того, як був атакований колекторами через "борг" в 69 гривень.

Ще один відвідувач Відділення "ПриватБанку" заявив про шахрайство його співробітниці.

"ПриватБанк" звинуватили в приховуванні особливостей деяких операцій з картами.

У ще одній ситуації клієнтка Приватбанку поскаржилася на зникнення з її картки 13 тисяч гривня. У фінансовій установі звинуватили дитину жінки замість того, щоб визнати факт шахрайства.

Автор: Анастасія Горбачова