Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні не змінився і становить 38,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня - 41,20 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

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Курс в умовах війни

Після російського вторгнення в Україну НБУ скасував обмеження на встановлення курсу.

Скасування обмежень набуло чинності 21 травня 2022 року. Примітно, що до війни в Україні курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

У липні 2022 року регулятор послабив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Аналітик Олександр Болтян прогнозує, що в квітні середній курс продажу долара США в Україні коливатиметься у вузькому діапазоні 38-39 гривень. Середні оцінки вартості долара США на рік на його думку - 40-42 грн/дол.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що курс долара в Україні у квітні коливатиметься в межах 37-39 грн/дол., якщо не відбудеться ніяких виняткових подій.

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