Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 30 жовтня, залишився на попередньому рівні - 37,70 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,40 грн за євро, повідомляє УНІАН.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн, а євро за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою зменшився за вихідні на 16 копійок і складає рівно 40 грн.

Курс валют в банках України

Готівковий курс гривні до долара в банках України за вихідні не змінився і зараз складає 38,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні в банках зміцнився за вихідні на 5 копійок і складає 40,45 грн за євро. Продати євро можна за курсом 39,85 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні складає 37,90 грн/дол., євро - 40,30 грн/євро.

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