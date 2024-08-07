Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,65 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 7 серпня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,25 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 45,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,65 грн, євро – за курсом 44,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 45,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в українських банках сьогодні знизився на 13 копійок і складає в середньому 41,37 грн за долар. Продати долар в банках можна в середньому за курсом 40,90 грн за долар. Середній курс євро до гривні 7 серпня подешевшав на 20 копійок, до 45,25 грн за євро.

Раніше у департаменті казначейських операцій Unex Bank розповіли, що буде впливати на курс долара в цьому місяці. Головним фактором вважають підвищені девальваційні очікування: це стосується як бізнесу, так і населення країни. На думку експертів, такі очікування можуть викликати ситуативні курсові сплески на ринку.

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