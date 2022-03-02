Для програм "Житло у кредит" та "Авто в розстрочку" умови кредитних канікул не поширюються на страхування - платежі треба вносити за графіком.

"ПриватБанк" з 1 березня 2022 року впровадив кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за договорами розстрочки "Оплата частинами", кеш кредитами та програмами "Житло у кредит" та "Авто в розстрочку".

Як повідомила прес-служба банку, за пільговими умовами договору без обов'язкового мінімального платежу, до 1 червня 2022 року платежі, які не буде внесено за графіком, банк не виноситиме на прострочення та не нараховуватиме пені.

На період кредитних канікул клієнти можуть погашати щомісячні платежі, як і раніше. Якщо такої можливості немає, всі проценти, нараховані до 1 червня 2022 року, можна буде сплатити одним платежем або розподілити між щомісячними платежами, що лишилися до закінчення строку кредиту.

У банку зазначили, що для програм "Житло у кредит" та "Авто в розстрочку" умови кредитних канікул не поширюються на страхування – платежі треба вносити за графіком.

Як повідомляв УНІАН, "ПриватБанк" у березні скасовує комісії за користування терміналами.

А податкова зупинила перевірки бізнесу.

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