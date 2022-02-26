Кредитні канікули діятимуть до 1 червня.

"ПриватБанк" відновив для своїх клієнтів можливість користуватись кредитними коштами в межах встановленого ліміту на картці, а також впроваджує кредитні канікули за кредитними картками фізосіб.

Про це повідомила прес-служба фінустанови.

У банку зазначають, що підвищення кредитного ліміту наразі буде недоступне, але клієнти можуть без обмежень користуватись коштами в межах наявного ліміту.

"В умовах воєнного стану в країні та для підтримки клієнтів у цей непростий період "ПриватБанк" з 1 березня 2022 року впроваджує кредитні канікули для клієнтів-фізичних осіб за всіма кредитними картками. Пільгові умови договору під 0,00001% та без обов'язкового мінімального платежу діють до 1 червня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Кредитні канікули діятимуть і за картками, які мали прострочення зобов'язань терміном до 90 днів включно. На період кредитних канікул клієнти можуть вносити кошти на кредитну картку за власним бажанням.

У банку наголосили, що процес переведення клієнтів на пільгові умови договору відбуватиметься у автоматичному режимі поетапно.

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