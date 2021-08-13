Це передбачено оновленою стратегією "ПриватБанку", яку днями ухвалив Кабінет міністрів.

До 2024 року "ПриватБанк" планує зменшити число відділень до 1250, а кількість працівників - приблизно до 15,5 тис. осіб.

Про це йдеться в оновленій стратегії "Приватбанку" до 2024 року, пише сайт "Мінфін".

Стратегія, яку днями затвердив Кабмін, передбачає поділ "Приватбанку" на "хороший" і "поганий" із подальшою приватизацією "хорошого банку".

"Цільова модель "хорошого банку" зі штатом близько 15000 співробітників і 1250 відділеннями: цільової розмір операційних витрат - 8,3 млрд грн в порівнянні з 11,4 млрд грн на сьогоднішній день", - йдеться в документі.

Зазначається, що станом на 1 липня 2021 року банк мав 1574 відділення. Штат працівників на кінець 2020 року становив 21,6 тисячі.

Стратегія ПриватБанку до 2024 року

Стратегію "Приватбанку" оновили на засіданні уряду 11 серпня, повідомили раніше в Міністерстві фінансів України. Це було зроблено задля подальшого розвитку потенціалу профільної діяльності фінустанови, вдосконалення операцій, а також підвищення інвестиційної привабливості.

Стратегія розвитку банку передбачає такі складові:

бізнес-модель: провідний банк у роздрібному сегменті ринку, який має сильну позицію в малому та середньому бізнесі;

операційна модель: прогресивна з провідним рівнем ефективності та готовністю до зниження маржі;

фінансова стійкість: ефективна робота з портфелем непрацюючих активів, операційна ефективність та сталий рівень прибутковості Банку;

цільові показники банку до 2024 року: прогнозний чистий прибуток >30 млрд грн, дохідність на капітал >40% та співвідношення витрат до доходів.

Документом передбачається створення фінансово стабільного, конкурентоспроможного банку та перетворення його на привабливий об'єкт інвестування.

Читайте такожВиявлено фальшивий сайт "ПриватБанку": українців просять бути обережнішими (фото)

Також передбачається три можливих варіанти приватизації банку, а саме: продаж усього банку; продаж "хорошого банку"; IPO (первинне розміщення акцій) "хорошого банку".

Член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик на сторінці в Facebook зазначив, що основним напрямком роботи банку залишиться кредитування громадян і малого та середнього бізнесу в країні.

"Ми вже активно працюємо над цим - рік тому ми видали кредитів малому бізнесу на 5,6 мільярда гривень, а сьогодні вже понад 10", - написав Сульжик.

Серед важливих завдань він назвав підготовку до приватизації банку, посилення культури контролю за ризиками та операційною діяльністю, розвиток інновацій і зменшення портфеля токсичних кредитів, які дісталися від колишніх власників.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій