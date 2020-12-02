Ціна об'єкта під час торгів зросла у 2,5 раза - до 80 мільйонів гривень.

Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціоні одинадцятий спиртзавод державного підприємства "Укрспирт" - Залозецьке місце провадження діяльності (МОД) у Тернопільській області за 80 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Стартова ціна об'єкта приватизації зросла у 2,5 раза – з 32 мільйонів гривень до 80 мільйонів гривень. Участь у торгах брали 6 компаній, і поки що це найбільша конкуренція в рамках приватизації спиртових активів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий власник Залозецького МОД отримає, зокрема, головний корпус сепараторного пункту, спиртосховище, виробничий корпус, зерносклад, а також транспортні засоби та обладнання.

Згідно з інформацією на сайті торгового майданчика "Прозорро.Продажі", переможцем торгів стало ТОВ "Глермонт Трейд", зареєстроване в Київській області.

Що цьому передувало

3 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь.

Монополістом у спиртовій галузі України було державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну у 2010 році.

Уряд планує завершити приватизацію "Укрспирту" до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.

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Автор: Ганна Нагорна