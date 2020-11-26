За словами Сенниченка, приватизація була заблокована прийняттям Верховною Радою законопроекту, який забороняє проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації.

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко закликав народних депутатів прийняти законодавчі зміни, які дозволили б розблокувати велику приватизацію.

Читайте такожМала приватизація може принести цього року до 2,3 мільярда гривень-ФДМУЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ході онлайн-конференції "як стимулювати приватні інвестиції в економіці і підвищити ефективність управління державними ресурсами".

"І ми, і бізнес вимагатимемо від депутатів розморозити велику приватизацію. Крім успіхів малої приватизації, у нас є конкретні заявки від великих інвесторів, які хочуть вкладати в Україну. Це просто злочин-прийняти заборону на те, щоб до нас йшли інвестиції і створювалися робочі місця", - сказав він.

За словами Сенниченка, приватизація була заблокована прийняттям Верховною Радою законопроекту, який забороняє проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації.

Що цьому передувало

2 вересня Верховна Рада встановила заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації на період карантину.

11 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про некоректність розмов про продаж об'єктів великої приватизації в нинішніх умовах, тому що держава не отримає багато коштів від таких дій.

Кабінет Міністрів очікує, що в найближчі роки надходження до державного бюджету від продажу об'єктів великої приватизації складуть близько 1 мільярда доларів.

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Автор: Павло Степанець