За словами експерта, це полегшить роботу бізнесу.

Урядовий проект державного бюджету на 2023 рік не передбачає податкових змін.

Про це повідомив керівник Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в ефірі телемарафону.

"Бюджет на наступний рік не передбачає ніяких податкових змін, це важливо для бізнесу. Тобто фактично система буде працювати так само, як зараз, що нормально в умовах війни. Це полегшує життя бізнесу, полегшує життя бухгалтерам, які відповідають за сплату та нарахування податків в Україні", - зазначив він.

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Держбюджет-2023:

13 вересня Кабмін підтримав проект державного бюджету на 2023 рік, який найближчим часом зареєструють у Верховній Раді та розпочнеться розгляд у профільному комітеті.

У проекті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

За словами Дениса Шмигаля, дефіцит держбюджету-2023 досягне 38 млрд доларів. Фінансувати дефіцит планують за допомогою іноземних партнерів і військових облігацій.

14 вересня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України у 2023 році коштом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

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