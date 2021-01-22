Зокрема, у добувній промисловості та розробці кар'єрів падіння склало 3,1%, у переробній – 6,9%.

Промислове виробництво в Україні в січні-грудні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, скоротилося на 5,2%.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, у добувній промисловості та розробці кар'єрів падіння склало 3,1%, у переробній промисловості - 6,9%, у постачанні електроенергії, газу та кондиційованого повітря – 1,3%.

При цьому, за даними Держстату, в грудні 2020 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,8% в порівнянні з листопадом, і на 4,8% до грудня 2019 року.

З корекцією на ефект календарних днів зростання промвиробництва в Україні в грудні в річному вираженні склало 3,2%, тоді як в порівнянні з листопадом 2020 року зростання склало 1,1%.

Попередні показники

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% стосовно аналогічного періоду 2019 року.

Спад промислового виробництва в Україні в листопаді 2020 року в річному вираженні – до листопада 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 0,3% після падіння на 5% у жовтні.

За підсумками 11 місяців 2020 року Мінекономіки орієнтовно оцінювало зменшення обсягів ВВП на рівні 4,7%, що в цілому відповідало прогнозованій тенденції.

29 грудня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало зростання валового внутрішнього продукту України в 4,6% у 2021 році.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

11 січня 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало падіння ВВП України на 3% за підсумками першого кварталу 2021 року.

13 січня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що чекає ВВП України у 2021 році.

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Автор: Богдан Слуцький