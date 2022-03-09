Члени ОЕСР доручили генеральному секретарю розробити пропозиції щодо подальшого посилення підтримки демократично обраного уряду України.

У відповідь на широкомасштабну агресію Росії проти України Рада Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) ухвалила рішення про негайне припинення участі Росії та Білорусі в структурах ОЕСР.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, таку заяву на офіційному ресурсі оприлюднено від імені генерального секретаря ОЕСР.

Також члени організації доручили генеральному секретарю розробити пропозиції щодо подальшого посилення підтримки демократично обраного уряду України, включаючи заходи з підтримки та відновлення економіки.

"ОЕСР є глобальним політичним форумом, який просуває політику збереження особистої свободи та поліпшення економічного і соціального добробуту людей у всьому світі, співпрацюючи з більш ніж 100 країнами", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України: