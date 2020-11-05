Рада приступила до розгляду проекту держбюджету-2021 (онлайн)

Обговорення законопроекту проходитиме за повною процедурою.

Верховна Рада приступила до розгляду в першому читанні законопроекту № 4000"про Державний бюджет України на 2021 рік". Читайте такожШмигаль не бачить проблем у бюджеті-2021 з дірою в 6% ВВП Як зазначив глава парламенту Дмитро Разумков, обговорення законопроекту проходитиме за повною процедурою. Що цьому передувало 14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету-2021 передбачаються в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати-1 трильйон 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.

Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати становитимуть 323 мільярди гривень.

Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону Про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Шварц

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