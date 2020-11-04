Для тих суб'єктів господарювання, які мали застосовувати РРО з 1 січня 2021 року, пропонують зробити відтермінування до 1 січня 2022 року.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації фізосіб-підприємців.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Читайте такожРада відтермінує на рік введення касових апаратів для ФОПів

"Документом пропонується перенести введення обов'язкового застосування РРО та/або програмного РРО, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців "кешбек" до 01.01.2022 року", - йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, для тих суб'єктів господарювання, які мали застосовувати РРО з 1 січня 2021 року, пропонують зробити відтермінування до 1 січня 2022 року, для всіх платників єдиного податку II-IV груп - з 1 квітня 2021 до 1 квітня 2022 року.

Також до 1 січня 2022 року пропонують перенести впровадження спеціального порядку розгляду скарг покупців та компенсації частини штрафних санкцій "кешбек".

Три етапи введення РРО

Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися у три етапи.

Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільне встановлення додатка РРО бізнесом у 2020 році.

Другий етап має розпочатися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO буде розширена на критичні, так звані ризиковані сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, вживаних товарів, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через Інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.

Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачає впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої та третьої групи.

Обіцяний законопроект

3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відстрочення використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік-до 1 січня 2022 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН