Кредит має бути надано Україні на 10 років.

Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядами України та Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії щодо кредиту на 1,7 млрд фунтів стерлінгів як офіційної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект №0143 проголосували 275 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Заступник міністра оборони Олександр Поліщук зауважив, що угоду уклали 12 листопада 2021 року в Лондоні.

"Положеннями рамкової угоди передбачається почати реалізацію державних інвестиційних проектів із закупівлі та спільного виробництва двох протимінних кораблів, їх доставки та обслуговування, спільного будівництва восьми ракетних катерів і фрегата, доставки та модернізації систем озброєння на існуючих судах, консультативної та технічної підтримки будівництва військово-морської інфраструктури", - сказав Поліщук.

За його словами, ухвалення законопроекту дає підстави для підготовки кредитних угод та контрактів із британськими постачальниками відповідно до умов рамкової угоди.

"Цей законопроект спрямовано на реалізацію завдань з переоснащення Збройних сил новим та модернізованим озброєнням, яке дозволить ефективно виконувати ті завдання, що стоять перед Військово-морськими силами із захисту національних інтересів в акваторії Чорного та Азовського морів", - додав він.

Читайте такожУкраїна планує взяти мінімум $3 мільярди кредитів для стабілізації фінансової системиЯк повідомляв УНІАН, 12 листопада 2021 року в Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко за дорученням Кабміну підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральників і створення в Україні двох військово-морських баз.

Йдеться про кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, що буде надано Україні Великою Британією на 10 років.

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