Комітет рекомендував уряду розглянути можливість збільшення зарплат вчителям і викладачам вишів.

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проект державного бюджету на 2026 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення підтримали 256 депутатів.

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа під час виступу у залі парламенту напередодні повідомила, що народні депутати подали рекордну за останні 19 років кількість правок до проєкту бюджету – 3339.

"За попередньою оцінкою, для врахування поданих поправок необхідно загалом додаткові 7 трлн гривень – це ще півтора бюджети на наступний рік. Багато пропозицій не відповідають регламентним вимогам. В результаті засідань бюджетного комітету ми запропонували врахувати 63 пропозиції", - сказала вона.

Слід зазначити, що з цих 63 рекомендованих правок нардепи відхилили 16. Зокрема, було відкинуто правки про виділення додаткових коштів на вакцини для тварин, Український гідрометеорологічний центр, для централізованої закупівельної організації Агентства відновлення, гранти для будівництва овочесховищ тощо. Також депутати не проголосували за переспрямування коштів на політичні партії на забезпечення ЗСУ.

Підласа вказала, що профільний комітет пропонує уряду до другого читання розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Також пропонується розглянути можливість підвищити зарплати вчителям закладів середньої освіти та викладачам вишів. І ці рекомендації бюджетного комітету підтримали депутати.

"У сфері освіти комітет доручив уряду розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, аби вчителі реально відчули підвищення зарплат на 50%, а також підвищити з 1 січня 2026 року рівень оплати праці викладачів закладів вищої освіти", - сказала Підласа.

Крім цього, за її словами, бюджетний комітет запропонував доручити уряду передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на рідкісні захворювання до тих 15 млрд грн, які вже закладено у проєкті.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що бюджет на 2026 рік "у нас непростий".

"Ми зараз активно ведемо перемовини з партнерами для того, щоб знайти джерело фінансування бюджету. Тому прохання до нардепів з розумінням поставитися до того, що за пропозицією збільшити якісь видатки має слідувати пропозиція джерела, за рахунок якого їх можна профінансувати", - сказав міністр.

Марченко додав, що сектор безпеки та оброни залишається основним пріоритетом, і ці видатки будуть забезпечені у повному обсязі.

"Ми думаємо, що ці видатки є основою бюджету і будуть фінансуватися ритмічно, а не як протягом всіх років війни", - підкреслив очільник Мінфіну.

Бюджет-2026 – останні новини

15 вересня уряд ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради.

Видатки держбюджету передбачені на рівні 4,8 трлн гривень, доходи – 2 трлн 826 млрд грн. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн. На оборону планується спрямувати 2,8 трлн грн, що на 168,6 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

