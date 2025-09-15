Доходи і видатки держбюджету перевищать цьогорічні показники на понад 400 млрд гривень.

Уряд ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, видатки держбюджету передбачені на рівні 4,8 трлн гривень (що на 415 млрд гривень більше від цьогорічних), доходи – 2 трлн 826 млрд грн (+ 446,8 млрд грн). Дефіцит бюджету прогнозується на рівні до 18,4% від ВВП, що на 3,9 відсоткових пункти менше від показника 2025 року. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

"Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів", – зазначила Свириденко.

На оборону планується спрямувати 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), що на 168,6 млрд грн більше, ніж цьогоріч. На виробництво зброї передбачено щонайменше 44,3 млрд грн (на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку).

На освіту передбачено 265,4 млрд грн. Підтримка цієї сфери включає в себе підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами (30% з 1 січня, 20% з 1 вересня 2026 року), безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 року та підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів.

На науку спрямують 19,9 млрд грн. Зокрема передбачено фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ, створення центрів оборонних досліджень, виконання розробок на замовлення бізнесу.

На охорону здоров’я мають виділити 258 млрд грн, планується збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів. Передбачено і фінансування безкоштовних ліків для громадян (зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету тощо) та програми "Чекап 40+", на яку виділять 10 млрд грн на проходження комплексного скринінгу здоров’я для громадян віком від 40 років.

Пенсійне забезпечення у наступному році складає 1 трлн 27 млрд грн, передбачена індексація пенсій.

На соціальну сферу спрямують 467,1 млрд грн – це, в тому числі, допомога ВПО, підтримка осіб з інвалідністю та протезування, "єЯсла", "Пакунок школяра". Також 24,5 млрд грн передбачено на новий напрям – фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року.

На реалізацію ветеранської політики планується надати 17,9 млрд, додатково 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.

41,5 млрд грн передбачено на підтримку бізнесу, зокрема, такі програми, як доступні кредити "5-7-9%", "єОселя", індустріальні парки, продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій.

Для агропромислового комплексу планується виділити 13,1 млрд грн, на сферу культури – 4,7 млрд грн. На публічні інвестиції для відновлення та модернізації України передбачено 45,9 млрд грн.

Бюджет на 2026 рік

Потреби оборони України на наступний рік складають щонайменше 120 мільярдів доларів. В цьому році один день війни коштує українському бюджету 172 млн доларів проти 140 млн минулого, повідомила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

В Бюджетній декларації на 2026-2028 роки уряд підготував два сценарії щодо розміру військових видатків, які враховують як припинення вогню з наступного року, так і продовження бойових дій. За базового сценарію в умовах припинення вогню у 2026 році, оборонні видатки на наступний рік складуть 1,817 трлн гривень, а при продовженні високої інтенсивності воєнних дій видатки на сектор безпеки і оборони становитимуть 2,6 трлн гривень.

