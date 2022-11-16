Міжнародний договір є ключовим документом, який стандартизує процес виплат репарацій.

У 2023 році Міністерство юстиції України має фіналізувати міжнародний договір про репарації та створити реєстр збитків, завданих повномасштабним вторгенням Росії в Україну.

В інтервʼю Forbes Україна заступниця міністра юстиції Ірина Мудра наголосила, що міжнародний договір є ключовим документом, який стандартизує процес виплат репарацій.

За її словами, документ міститиме критерії заявників на компенсацію та визначатиме механізм виплат репарацій. Очікується, що до цього договору приєднаються країни-учасниці G7, оскільки саме в цих державах заморожено найбільше російських активів.

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Після ухвалення договору його мають ратифікувати усі підписанти. Мудра наголосила, що для цього знадобиться вносити зміни до національного законодавства кожної конкретної країни. Такі дії вже виконала Канада. Крім того, окрему директиву готують в ЄС.

За словами заступниці глави Мінʼюсту, реєстр збитків буде містити інформацію про завдані російською агресією збитки: шкоду українським громадянам, бізнесу, інфраструктурі країни, екології, муніципалітетам та державі в цілому.

Водночас збирати дані вже почали на базі порталу "Дія". Наразі Мінʼюст веде переговори із Мінцифрою для того, щоб ці дані можна було передати до міжнародного реєстру після його створення.

Репарації Україні: що відомо

14 листопада 2022 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розвʼязаної Російською Фереацією, та виплат репарацій. Резолюцію підтримали 94 країни. Ще 73 держави утрималися, а 13 – проголосували проти.

У Мінʼюсті пояснили, що на дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну резолюція ООН щодо репарацій зможе запустити міжнародний компенсаційний механізм.

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