Російські заморожені активи хочуть передати Україні під виглядом кредиту, який в теорії колись треба буде повернути.

Так званий репараційний кредит, який країни ЄС хочуть надати Україні під заставу заморожених активів РФ, можуть обмежити у використанні – тільки на купівлю європейської зброї. У Києві виступають проти подібних обмежень. Про це пише Reuters.

Згідно з документом Європейської комісії, з яким ознайомилися журналісти, деякі європейські держави хочуть, щоб кошти спрямовувалися переважно на зброю європейського виробництва. Як компроміс, Єврокомісія запропонувала витратити більшу частину позики на українську та європейську зброю, а меншу частину – на загальну бюджетну підтримку, яку Київ також міг би використовувати для купівлі зброї з-поза меж Європи.

Однак у Києві кажуть, що Україні потрібні кошти до кінця року та свобода дій у їх використанні.

"Позиція України полягає в тому, що будь-які умови [щодо цільового призначення цих грошей] підривають принцип справедливості. Тому що жертва, а не донори чи партнери, повинна визначити, як задовольнити свої найнагальніші потреби в захисті, відшкодуванні та компенсації", – сказала в коментарі Reuters заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра.

У цьому контексті зокрема згадуюється, що Україна критично залежить від американських систем Patriot, які в Європі не виробляються.

"Ми наполягатимемо на автономії у вирішенні питання розподілу ресурсів між оборонними службами – якщо в європейських країнах недостатньо оборонних потужностей, тоді ми повинні мати можливість купувати їх у неєвропейських країн", – наголосила Мудра.

За її словами, частину грошей Київ хоче спрямувати на "термінові потреби реконструкції", наприклад, на відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури, а також "розсудливо" на компенсацію жертвам.

За даними Міністерства фінансів України, Києву бракує близько 18 мільярдів доларів для закриття дефіциту у бюджеті на 2026 рік. Мудра каже, що репараційний кредит міг би стати джерелом покриття цього дефіциту.

"Ми справді хотіли б переконати наших союзників, що репараційний кредит ЄС має бути доступним до кінця 2025 року, щоб уникнути цього дефіциту фінансування", – сказала Мудра, додавши, що без цього Україна ризикує увійти в наступний рік без визначених джерел фінансування.

Репараційний кредит для України

Як писав УНІАН, у жовтні європейські лідери висловили загальну підтримку ідеї надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів в розмірі 163 мільярдів доларів. Однак дипломати ЄС кажуть, що для цього необхідно вирішити багато юридичних та технічних проблем, щоб передача цих грошей не виглядала як конфіскація російських активів.

Кремль назвав цей план незаконним захопленням російської власності та попередив про можливі заходи у відповідь.

Головним каменем спотикання на цьому шляху є позиція уряду Бельгію, у чиїй юрисдикції знаходиться більша частина заморожених активів РФ. Бельгійці кажуть, що вони загалом підтримують передачу Україні цих грошей, але вимагають, аби це було оформлено як спільне рішення ЄС, аби потім Бельгії не довелося насамоті відбиватися від російських судових позовів.

