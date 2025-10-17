Питання використання заморожених російських активів не має простого рішення, вважає посол Бельгії.

Бельгія, де знаходиться депозитарна установа Euroclear, яка зберігає основну частину заморожених російських активів, підтримує ідею їх використання для допомоги Україні, однак це має відбуватися розумно і ефективно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол Бельгії в Україні Люк Якобс.

За його словами, питання використання заморожених російських активів складне і не має простого рішення, яке б гарантувало безпеку для всіх сторін.

"Якби існувало просте рішення, що знімає всі ризики і дає надійні гарантії, що це хороше рішення, його вже б давно застосували. І не лише Бельгія, а вся міжнародна спільнота", - сказав дипломат.

Він наголосив, що Бельгія не виступає проти використання заморожених російських коштів, але наголошує на необхідності враховувати низку факторів, щоб не завдати шкоди самим собі.

"Ми не опозиція, але ми звертаємо увагу на те, що використання російських активів має бути юридично бездоганним і не створювати ризиків для фінансової системи ЄС. Ми не повинні завдати більше болю собі, ніж агресору", - пояснив посол.

Він додав, що питання подальшого використання російських активів потребує узгодженого рішення на рівні всього Євросоюзу та країн G7, оскільки Бельгія не може залишатися сам на сам із юридичними ризиками.

"Тому ми наполягаємо, щоб ризики і відповідальність були розділені між усіма партнерами", - сказав дипломат.

За його словами, заморожені державні активи Центрального банку Росії не лежать без діла. На них нараховуються відсотки, і ці кошти використовуються для підтримки України.

"Немає жодних прихованих коштів, які не використовуються за призначенням. Питання полягає в тому, як розумніше використовувати ці активи, і саме цим ми зараз і займаємося. Ця робота триває", - додав посол.

Репараційний кредит для України - останні новини

Європейська комісія пропонувала використати 175 млрд євро грошових коштів, що утворилися із заморожених російських державних активів, для фінансування репараційного кредиту Україні. Зазначається, що наразі ці кошти перебувають на депозиті в Європейському центральному банку під управлінням Euroclear в Бельгії.

У свою чергу Бельгія визначила свої "червоні лінії" в питанні використання російських активів для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 млрд євро, включно з угодою між країнами Євросоюзу про розподіл усіх ризиків, пов'язаних із цим планом, на суму, що перевищує 170 млрд євро.

