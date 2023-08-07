У рейтингу цього року немає російських компаній. У 2022 році Росія в рейтингу була представлена виробником ракет Tactical Missiles Corporation, який посідав 36-е місце.

Державний концерн "Укроборонпром" (тепер – АТ "Українська оборонна промисловість") посів 65 місце в рейтингу світових виробників зброї за доходами.

Як свідчать дані DefenseNews, "Укроборонпром" за рік піднявся на 24 позиції. У 2022 році дохід компанії зріс на 70% – до $1,25 млрд проти $754,75 млн у 2021 році. Трохи більше половини зі ста компаній у списку є американськими. Тридцять одна компанія знаходиться в Європі.

"Цього року український "Укроборонпром" піднявся на 24 позиції до 65-го місця, в той час, як Україна майже 18 місяців відображає російське вторгнення", – йдеться в публікації.

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Перша десятка рейтингу:

Шість компаній з США (Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics і L3Harris Technologies);

три компанії з Китаю (Aviation Industry Corporation of China, China North Industries Group Corporation Limited і China South Industries Group Corporation);

одна - з Великобританії (BAE Systems).

У рейтингу цього року немає російських компаній. У 2022 році Росія в рейтингу була представлена виробником ракет Tactical Missiles Corporation, який посідав 36-е місце.

Війна в Україні та "Укроборонпром"

27 червня 2023 року Зеленський звільнив керівника "Укроборонпрому" Гусєва. Джерела стверджували, що Гусєв "провалив" програму виробництва вітчизняних ракет, які можуть бити на сотні кілометрів углиб ворожої території.

28 червня 2023 року Кабмін змінив гендиректора "Укроборонпрому", призначивши на цю посаду 31-річного Германа Сметаніна.

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