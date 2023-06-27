Зеленський підписав сьогодні відповідний указ.

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" .

Про це йдеться в указі глави держави №357/2023 від 27 червня 2023 року, що оприлюднений Офісом президента. У документі зазначено, що Гусєва звільнено "згідно з поданою заявою".

Звільнення Гусєва

Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомило, що Гусєв йде з посади і рішення про його звільнення ініційоване Офісом президента. Водночас джерела зазначали, що особливої причини для цього немає.

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Згодом інше ЗМІ інформувало, що Кабінет міністрів України затвердив на посаді нового керівника Державного концерну "Укроборонпром" – 31-річного Германа Сметаніна.

За даними видання, рішення набуде чинності 28 червня. Джерела стверджували, що Гусєв "провалив" програму виробництва вітчизняних ракет, які можуть бити на сотні кілометрів вглиб ворожої території.

Гусєв очолював концерн "Укроборонпром" більш, ніж два з половиною роки.

Наприкінці березня 2023 р. уряд ухвалив рішення про перетворення держконцерну "Укроборонпром" у АТ "Українська оборонна промисловість", проте наразі відомостей про реєстрацію відповідного акціонерного товариства та про інші кроки на шляху реорганізації не було.

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