Багатомільйонні штрафи: НБУ покарав банки та фінкомпанії за порушення

Дві компанії отримали штрафи по 135,15 млн грн.

Національний банк України у травні 2026 року застосував санкції до одного банку та дев'яти небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства, повідомила пресслужба регулятора.

Найбільші штрафи отримали фінансові компанії "Контрактовий дім" та "Свіфт Гарант" – по 135,15 млн грн кожна (їм належать мережі терміналів EasyPay та City24). Регулятор встановив, що компанії неналежно організували систему фінансового моніторингу: недостатньо перевіряли клієнтів, зокрема політично значущих осіб (PEP), неправильно оцінювали ризики, не забезпечили належний контроль за підозрілими операціями та не надавали НБУ всю необхідну інформацію.

Страхова компанія "ВУСО" отримала штраф у розмірі 40,7 млн грн. Причиною стали недоліки у фінансовому моніторингу клієнтів, зокрема неналежна перевірка клієнтів і політично значущих осіб, помилки в оцінці ризиків, а також неповне надання інформації регулятору.

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Банк "Авангард" оштрафували на 2 млн грн через неналежне виявлення підозрілих фінансових операцій, слабкий аналіз транзакцій клієнтів і порушення ризик-орієнтованого підходу. Крім того, банк отримав письмові застереження за недоліки внутрішніх процедур фінмоніторингу та помилки у звітності щодо валютних операцій.

Фінансова компанія "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" має сплатити 6,13 млн грн. НБУ виявив порушення в організації фінансового моніторингу, перевірці клієнтів та роботі з політично значущими особами, а також неналежне виконання запитів регулятора.

Фінансову компанію "А Фінанс" оштрафували на 800 тис. грн за порушення правил валютно-обмінних операцій. Зокрема, клієнтам не завжди видавали розрахункові документи під час обміну валюти, а один із пунктів обміну не був належним чином обладнаний системою відеоспостереження.

Штраф у 799 тис. грн отримала фінансова компанія "МБК". Серед порушень – неналежна перевірка клієнтів, проблеми із системою фінансового моніторингу, помилки у звітності та неповне надання інформації Нацбанку.

Менші штрафи НБУ наклав на установи, які допустили порушення під час валютно-обмінних операцій. "Ломбард №1" оштрафували на 200 тис. грн через невидачу касових документів під час окремих операцій та недоліки систем відеоконтролю. "Альянс Капітал Груп" отримала штраф у 100 тис. грн за аналогічні порушення під час обміну валюти. Ще одна компанія – "Альфа-Інвест Груп" – відбулася письмовим застереженням за невидачу клієнту розрахункового документа під час валютно-обмінної операції.

Штрафи для фінансових установ в Україні - останні новини

У травні Національний банк України оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн через порушення вимог законодавства на платіжному ринку.

У жовтні 2025 року регулятор оштрафував сім банків та чотири небанківські фінустанови в Україні за порушення фінансового моніторингу. Серед них – "Банк Альянс", "МТБ Банк", "Універсал Банк" та "Укрсиббанк".

У вересні 2025 року НБУ покарав три банки та 10 небанківських фінустанов в Україні, наклавши на них багатомільйонні штрафи.

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