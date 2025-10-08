Серед оштрафованих установ опинилися "Ощадбанк" та популярний сервіс iPay.

Національний банк у вересні покарав три банки та 10 небанківських фінустанов в Україні, наклавши на них багатомільйонні штрафи.

Як повідомила пресслужба регулятора, фінансові організації потрапили під роздачу за порушення фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Зокрема, НБУ оштрафував "Асвіо Банк" на 7,7 мільйона гривень за неналежну перевірку клієнтів. Крім цього, штраф у 1 млн грн регулятор виписав банку за порушення вимог про подачу інформації щодо потенційного відмивання коштів. Ще 400 тис. грн банк має виплатити за порушення вимог валютного нагляду.

Недостатньо, на думку регулятора, перевіряв нових та існуючих клієнтів і "Мотор-Банк", який був оштрафований на 6,2 млн грн. Також його покарали за несвоєчасне подання до Нацбанку документів про виконання вимог у сфері протидії відмиванню коштів. Інший штраф на 51 тис. грн цій установі було призначено за неподання НБУ інформації про валютні операції клієнтів на звітну дату.

Штраф отримав також державний "Ощадбанк" - фінансова установа має сплатити 500 тисяч гривень за те, що порушила терміни подачі додаткової інформації на запити спеціально уповноваженого органу.

Крім того, штрафи та письмові застереження отримали 10 фінансових небанківських установ. Зокрема, ТОВ "УПР" (популярний сервіс іPay) було оштрафовано на 16,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Низка інших установ отримали штрафи від 51 тис. грн до 595 тис. грн.

Штрафи для фінансових установ в Україні - останні новини

У червні фінансовий партнер "Нової пошти" платіжна система NovaPay отримала рішення Національного банку про штраф у розмірі 90 млн грн. Як повідомила пресслужба компанії, більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів.

У результаті сервіс NovaPay з 1 червня встановив нові ліміти для онлайн-оплат і грошових переказів, які визначатимуться індивідуально для кожного користувача. Для уникнення таких обмежень необхідно зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП).

Повідомлялося, що деяким підприємцям і постійним клієнтам "Нової пошти" вже почали надходити листи й дзвінки, що вже з 1 червня фізичні особи зможуть надсилати післяплатою не більше 5 посилок на місяць, а загальна сума таких відправлень не зможе перевищувати 30 тисяч гривень.

У компанії "Нова пошта" пояснили, що мова йде виключно про посилки з післяплатою, за які відправник очікує на повернення коштів від отримувача. Звичайних посилок нові обмеження не торкаються.

