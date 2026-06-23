Нацбанк оштрафував 'Укрпошту' на понад 2,5 мільйона гривень

"Укрпошта" зобов'язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів.

Національний банк України оштрафував "Укрпошту" в розмірі понад 2,5 мільйона гривень за порушення вимог законодавства України, повідомляє пресслужба регулятора.

В НБУ зазначили, що причиною штрафу в розмірі 2 544 900 грн стало порушення вимог:

Закону України "Про платіжні послуги";

Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні;

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг;

Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів.

Зазначається, що "Укрпошта" тепер зобов'язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів із дня доведення рішення комітету до відома компанії.

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Крім того, НБУ зобовʼязав "Укрпошту" усунути порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності до 30 вересня поточного року.

"Укрпошта" - що відомо

23 червня в НБУ заявили, що гендиректор "Укрпошти" Ігорь Смілянський не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Таким чином Нацбанк вимагає відсторонення Смілянського від керівництва компанії та упродовж двох місяців призначити нового керівника.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський відреагував на рішення НБУ щодо його звільнення. За його словами, рішення регулятора про його невідповідність вимогам професійної придатності є нібито спробою поставити на паузу створення поштового банку.

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